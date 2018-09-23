Fatih Terim kazanan 11'i bozmak istemiyor!

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçtikten sonra yüzünü Süper Lig’e dönen Galatasaray, Akhisar deplasmanından da galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Akhisar karşılaşmasının ilk 11’ini kafasında belirleyen teknik direktör Fatih Terim, cezalı Younes Belhanda dışında kazanan 11’ini bozmayı düşünmüyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre geçtiğimiz hafta Kasımpaşa önünde şans verdiği Ozan Kabak’ı Ryan Donk’un yerine stoperde oynatıp oynatmayacağına henüz tam olarak karar veremeyen Terim, orta alanda ise Emre, Ndiaye ve Fernando üçlüsüyle sahaya çıkacak.

Sinan Gümüş’ü yeniden sağ kanatta görevlendirmeyi planlayan Terim, sağ bekte ise iyi bir form tutan Martin Linnes’e formayı verecek. İlerde ise Rodrigues ve Eren Derdiyok’un yerleri zaten garanti…

Galatasaray'ın muthemel 11'i şöyle:

Fernando Muslera

Martin Linnes

Donk (Ozan)

Serdar Aziz

Yuto Nagatomo

Fernando

Badou Ndiaye

Emre Akbaba

Sinan Gümüş

Garry Rodrigues

Eren Derdiyok