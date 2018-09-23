Anthony Joshua kemerini korudu

Anthony Joshua, Alexander Povetkin'i 7. raundda nakavt ederek kariyerindeki 22. galibiyetini elde etti.

Boks dünyasında yılın en önemli maçlarından olan Anthony Joshua – Alexander Povetkin karşılaşması gece yapıldı. Londra'daki Wembley Stadyumu'nun ev sahiğliği yaptığı ağır sıkletteki dev karşılaşmayı Anthony Joshua kazandı!

Kariyerinde çıktığı 21 maçın 20'sini nakavtla kazanan namağlup boksör Joshua, Alexander Povetkin karşısında da zafere 7. raundda nakavtla ulaşarak tekrarlanması güç bir istatistiği yakaladı. Joshua ayrıca WBA-WBO-IBF ve IBO Dünya şampiyonluk kemerlerini de korudu.

Povetkin ise kariyerinin 36. maçında 2. mağlubiyetini aldı ve şampiyonluk kemerini alamadı. Povetkin diğer mağlubiyetini Klitschko'dan almıştı.