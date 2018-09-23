Fatih Terim Süper Kupa'yı hatırlattı: Unutmayın!

Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçtikten sonra yüzünü Süper Lig’e dönen Galatasaray, Akhisar deplasmanından da galibiyetle dönerek zaferini taçlandırmanın hesaplarını yapıyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre dış sahada son olarak Trabzonspor’la karşılaşan ve tanınamaz bir oyun sergileyerek 4-0 mağlup olan Cimbom, Türk Telekom Stadı’ndaki performansını deplasmanlara da yansıtmak istiyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde sürpriz bir şekilde elendiği Akhisarspor'la bu sezona girerken Süper Kupa’da da karşılaşan Aslan, kupayı da Egeli rakibine kaptırdı. Akhisar’ın ters bir takım olduğunu ve büyük takımlara zaman zaman çelme taktığını bilen teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini bu konuda uyardı.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı yenerek averajla da olsa geri aldıkları liderliği bırakmamaları gerektiğinin altını çizen İmparator’un, “Rakibimizi Süper Kupa’da yenememiştik ve sezona kupasız başlamamıza neden oldular… Şimdi rövanş zamanı… O maçı unutmayın ve bu maçı alarak zirveyi bırakmayın” ifadelerini kullandığı bildirildi.