Spor yazarından flaş yorum: 4 maç bekliyordum!

Vatan Gazetesi Spor Yazarı Serhat Ulueren, Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinde De Souza'ya yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Quaresma'ya PFDK'nın verdiği 5 maçlık cezayı değerlendirdi.

İşte Ulueren'in yorumu: "Cezayı son derece normal ve yerinde karşılıyorum. 4 maç bekliyordum, 5 maç oldu. Quaresma bundan ders aldı mı derseniz? Hiç sanmıyorum, Artık bu olgunluğa erişmiş ve Türk insanının yapısını çok iyi bilen Quaresma’nın kendini frenleyip sadece futboluyla gündeme gelmesi gerekir.

Josef de Souza’nın tuzağına düşüp hem takımının hem kendisinin kaderiyle oynamış oldu. Bu işten en zararlı çıkacak olan elbette maç başına paralarını alamayacak olmasından dolayı kendisi.

Şenol Güneş’in de hatası hala Lens’le başlayıp üstelik üç gün önce harika oynayıp iki gol atan Portekizliyi yedek bırakması. Bu Quaresma’nın psikolojisini bozmuş ve bu gerginlikten dolayı böylesine abuk-sabuk kartla 5 maçlık cezayı almış oldu."