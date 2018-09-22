Potanın Perileri farklı başladı

Santiago Martin Arena’da oynanan mücadelede Potanın Perileri, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Bahar Çağlar ve Victoria Llorente’nin karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 5.dakikayı A Milli Kadın Takımı 14-8 önde geçti. Atış yüzdelerinin düştüğü bölümde iki ekipte skor bulmakta zorlandı. İlk periyotu A Milli Kadın Takımı 19-11 önde tamamladı. İlk dakikası karşılıklı boş hücumlarla geçilen ikinci periyotun başında Olcay Çakır Turgut ve Tuğçe Canıtez’in sayılarıyla A Milli Kadın Takımı 14 sayılık farkı yakaladı (25-11). Melisa Gretter’in basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden Arjantin, hücumda yakaladığı ritimle skoru 27-20’ye getirdi. Ancak ilk yarıyı A Milli Kadın Takımımız 33-20 önde tamamladı.
Üçüncü periyota iyi başlayan Ay-yıldızlılarımız, Tilbe Şenyürek ve Ayşe Cora’nın üçer sayılık basketleriyle 23.dakikada 22 sayılık farkı yakaladı (42-20). Mola alan Arjantin karşısında ara sonrasında da hücumdaki üstünlüğünü sürdüren millilerimiz, 27.dakikada skoru 49-22’ye getirdi. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen ve 3.periyotta potasında sadece 4 sayı gören Ay-yıldızlılarımız, son 10 dakikalık bölüme de 51-24 üstün girdi. Karşılaşmanın final periyotunda da yakaladığı skor avantajıyla etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Takımımız, 35.dakikasını 57-28 üstün geçtiği mücadeleden 63-37 galibiyetle ayrıldı.