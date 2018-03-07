Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu

Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 3-1 mağlup olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.
Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Verratti'nin 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, 71. dakikada Cavani ile skora denge getirdi.
Fakat Real, eksik rakibi karşısında Casemiro'nun 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Real Madrid böylece üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin yolunu tuttu.