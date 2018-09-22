Galatasaray'dan Belhanda için resmi açıklama!

Devre arasında golcü takviyesi yapabilmesi için FFP kuralları gereği oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da tüm gözler Younes Belhanda'ya çevrildi.

Faslı futbolcunun menajeri, birçok transfer teklifi aldıklarını söyledi.

Galatasaray'a geçen yaz transfer olan ve sarı-kırmızılı taraftarın beklentilerini karşılamaktan uzak görüntü çizen Belhanda'da yeni gelişmeler var. Geçen sezon Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla tepki toplayan Faslı yıldız, bu sezon da Trabzon deplasmanında takımını 10 kişi bırakmıştı.

Transfer döneminde Crystal Palace'tan gelen transfer teklifini reddeden Belhanda'yla eski kulübü Nice, dönemin son gününde ilgilenmiş ve sarı-kırmızılılara kiralama teklifi yapmıştı.

Belhanda'yı bonservisiyle göndermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklifi reddetmişti. Yeni gelişmeler üzerine özel açıklamalarda bulunan Faslı 10 numaranın yeni menajeri William D'Avila, Ocak ayı için umutlu konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren isim olan D'Avila, 28 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:

"3-4 YIL DAHA ÜST DÜZEY OYNAR"

"İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulüp Belhanda'yı izliyor. Lokomotiv Moskova maçına da scoutlarını gönderdiler ve performansını beğendiler. Ayrıca Suudi Arabistan gibi maddi açıdan cazip liglerden de talipleri var."

"Belhanda çok yetenekli, birçok pozisyonda görev yapabilen bir oyuncu. Henüz 28 yaşında ve en az 3-4 sene daha en üst düzey liglerde oynayacağını düşünüyorum"

"Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyordu. Zaten bu yüzden yaz döneminde kendisine gelen birkaç teklifi reddetti."

"ZALİM BİR FUTBOLCU DEĞİL"

"Transfer döneminde hem Belhanda hem de Galatasaray için en iyisi olmalı. Belhanda Galatasaray'da mutlu ama neler olacağını birlikte göreceğiz."

"Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karta çok üzüldü ve yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Bir daha böyle bir kart görmeyecek, emin olabilirsiniz. Belhanda her şeyden önemlisi iyi bir insan ve zalim bir oyuncu değil. Herkesten de özür diledi."