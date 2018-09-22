Adebayor kaçırdı, Başakşehir yıkıldı

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Bursaspor, kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bursaspor Diafra Sakho'yla henüz 3. dakikada golü buldu ancak maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR'a başvurarak topun elle oynandığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti. İlk yarıda gelişen ataklarda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda 52. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Topun başına geçen Emmanuel Adebayor'un vuruşunda ise kaleci Okan Koçuk gole izin vermedi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç başladığı gibi sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

BURSASPOR: Okan Kocuk (xxx), Barış Yardımcı (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Chedjou (xx), Umut Meraş (xx), Aytaç Kara (xxx), Saivet (xx) (Dk. 77 Furkan Soyalp x), Lima (xx), Badji (xx), Tunay Torun (xx) (Dk. 67 Yusuf Erdoğan x), Sakho (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xx), Caicara (xx), Atamah (xx), Epureanu (xxx), Clichy (xx), Mahmut Tekdemir (xx), Soner Aydoğdu (xx) (Dk. 63 Mossoro xx) , Visca (xx) (Dk. 79 Kerim Frei x), İrfan Can Kahveci (xx), Napoleoni (xx), Adebayor (xx) (Dk. 87 Bajic ?)

SARI KARTLAR: Badji (Bursaspor), Soner Aydoğdu, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Caicara (Medipol Başakşehir)