Fenerbahçeli yöneticiden Ersun Yanal açıklaması!

Özsoy, derbi, Cocu'nun geleceği ve genel olarak Fenerbahçe'nin gündemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Spor Toto Süper Ligi’nde istikrarsız gidişatın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de grup aşamasına şok bir mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe’de Başkanvekili Semih Özsoy, TRT Spor’da gündemi değerlendiriyor…

İşte Semih Özsoy’un sözlerinden satır başları:

“Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyet kabul edilebilir bir yenilgi değil. Samandıra'da başkanımız şu an toplantılar yapmaya devam ediyor. Mukavelemiz var ama bir mecburiyetimiz yok. Vazgeçilmez olan sadece Fenerbahçe’dir. Acil alınacak bir karar yok, radikal kararlar gerekirse alınır. Kötü bir sonuç sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil. Görevimizin başındayız, ne gerekirse yaparız. Oynanan futbol bizi de tatmin etmiyor.”

“Phillip Cocu da, takım da haliyle Yönetim Kurulu da başarılı değil. Sayılara bakılmaz ama bir iki gün içinde alınan sonuçlar bile futbolda bir şeylerin değişmesine neden olabilir…”

“Seçim kampanyası sürecinde açık şeffaf ve samimi olacağımızı vurguladık. Konuşabileceğim ve açıklayabileceğim her şeyi açıklayacağım. (Gelen soru üzerine) Abilik kavramı bizde var ama her mağlubiyetten sonra bu gündeme gelmeyecek. Kazanırken de takımın abileri takımda, kaybederken de… Kulüpte yeniden yapılanma süreci devam ediyor.”

Fikret Orman’a yanıt!

“Fikret Orman’ın ‘Bir teknik adam, geçen sezonu katletti’ sözleri kabul edilebilir değil. Bunu Aykut Kocaman için söylendi olarak algılıyorum. Bu açıklamayı anlamsız bulduk. Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Samimiyet denen şeyin her platformda olması lazım. Fikret Orman’ın sözde yaptıklarını eylemde de yapması lazım. Konyaspor maçından sonra buyursunlar gelsinler şeref duyarız dediğimiz insanların böyle beyanları üzücü.”

Derbi öncesi mesaj!

“Küfürler edilirken durdurmak yerine tasdik etmek kabul edici değil. Ali başkan niye Şenol Güneş’e çiçek versin? Bu külliyen yalandır. Ağırlamak başka bir şeydir, ağırlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı küfür etmeyecektir. Geçen seneki maçta taraftardım. Tolga’nın ve Şenol Hoca’nın yaptıkları kabul edilemez. Aynılarının yapılmadığı takdirde hiçbir şey olmayacağına dair güvence verebilirim.”

“Şenol Hoca’nın ve Beşiktaşlı futbolcuların bir tahriki olmazsa derbide sorun çıkacağını sanmıyorum. Taraftarımızın küfür etmeyeceğine inanıyoruz. Tahriklere de lütfen kapılmasınlar.”

Cocu, Ersun Yanal ve transfer açıklaması

“Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ozan Tufan için bir takas teklifinde bulundu ancak kabul etmedik. Bazı oyuncularımıza teklif geldi ancak gitmek istemedikleri için gönderemedik. Kameni’nin Fenerbahçe’ye hiç faydası olmadı.”

“Biz yaşadığımız sürece kapıdan şu giremez, bu gidemez falan demeyiz. Ersun Yanal bu kulüpte görev yapmıştır, tarihte şampiyonluğu en erken getiren isimlerden biridir. Şu anda teknik direktörümüz var, gündemimizde öyle bir şey yok.”

Roberto Carlos iddiası

“Cocu, PSV dışında başka büyük takım çalıştırmadı diye eleştiriliyor ama Barcelona gibi bir takımda oynadı. Baskıyı nasıl kaldırmasını biliyor. Bir tek PSV’deki kriterine bakılmadı. Roberto Carlos çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu. Ama antrenörlük seviyesi Fenerbahçe seviyesinde değil. İnşallah günün birinde gelir ama şimdilik değil.”

‘Derbiyi biz kazanacağız’

“Kayserispor maçında kutlama abartıldı diye futbolcular arasında atışma olduğu için Ali Koç soyunma odasına gitti. Kutlama için gidilmedi ama gerekirse o da yapılır. Beşiktaş kazanırsa soyunma odasına gider miyiz diye bir şey gündeme almıyorum çünkü Beşiktaş maçını biz kazanacağız.”

‘Basketbol takımımızın sponsoru yok’

Rezerv ligin kurulması gündemde ama Fenerbahçe B takımının kurulup 2 ya da 3. liglerde mücadele etmesi bize daha sıcak geliyor. Bu çok daha avantajlı. Erkek basketbol takımımızda geçmiş dönemlerde iyi sponsorlarımız vardı. Bütçe 30 milyon euro civarı ama şu anki sponsorluk geliri 0. Alternatif geliştiriyoruz, kalıcı çözümler mutlaka bulunmalı. Obradovic bizimle devam edecektir. Hırvatistan, İtalya yerine gelecek sezon hazırlıklarında Çin’e gitmeyi düşünüyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda Çinli bir oyuncu bile alabiliriz.”

“4. yıldızı çok istiyoruz. 4,5 yıldız olsun istiyoruz. Biz 100. yılda şampiyon olmuştuk, Lefter sezonunda da şampiyon oluruz. Gerek duyulduğu taktirde devre arasında transfer yapılabilir. Ali Koç’un örnek gösterdiği gibi Manchester City, Enes Ünal’ı oynatmadan 13 milyon Euro’ya sattı. Biz de aynısını yapmak istiyoruz. Volkan Demirel ile bir senelik sözleşme yapmamız, bir daha yapmayacağımız anlamına gelmiyor.”