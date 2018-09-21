Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

EN DEĞERLİ OYUNCULAR

Beşiktaşta en değerli oyuncu Adem Ljajic, 26 yaşındaki Sırbistanlı oyuncu Beşiktaş'ın 13, milyon Euro ile en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor. Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu ise 30 yaşındaki Islam Slimani Cezayirli oyuncu 18 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu.

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FIRAT AYDINUS'UN DERBİ KARNESİ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 29. kez derbide düdük çalacak. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 28 derbi yönetti. İstanbul bölgesi hakemi olan Aydınus, geçen sezon biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbiye çıktı. Aydınus'un kupada düdük çaldığı yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Vodafone Park'ta 2-2 biten karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Aydınus, gergin geçen maçta Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Volkan Demirel'i, Beşiktaş'tan da Portekizli Ricardo Quaresma'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Aydınus, kariyerinde daha önce 11 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 14 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 12 golle karşılık verdi.

9 KIRMIZI, 53 SARI ÇIKARDI

44 yaşındaki Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 9 kez kırmızı, 53 kez de sarı kartına başvurdu. Aydınus, Fenerbahçeli oyunculara 5 kırmızı ve 28 sarı kart, Beşiktaşlı futbolculara da 4 kırmızı ve 25 sarı kart çıkardı. Tecrübeli hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin bir maçında görev yaptı. Ligin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

EN FAZLA DERBİ YÖNETEN HAKEM

Fırat Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor. Daha önce 28 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.