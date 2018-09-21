Taraftar kararını verdi! Geç olmadan...

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Dinamo Zagreb hezimetinin ardından Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesi için kampanya başlattı.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e mağlup olması taraftarların sabrını taşırdı. Cocu'yu eleştiren taraftarlar '#GeçOlmadanErsunYanal' etiketiyle Twitter'da kampanya başlattı.

Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

"Kalk yerinden, kes sakallarını. Bak aynaya. Sen Fenerbahçe'nin, Fenerbahçeli'nin hocası Ersun Yanal'sın. Yarım kalan işimizi hep beraber tamamlayacağız. Elbet buluşacağız."

Alişan: "Başkanım yol yakınken lütfen Cocu'yu gönderip,Fb'yi bilen,Turkiyeyi tanıyan bir Türk TD getirelim takımın başına..örnek:Ersun yanal..!!!"

"Ligin tek yabancı teknik direktörü Cocu! Hem kendisi yabancı, hem de lige yabancı.. Bize bu ligin dinamiklerini bilen, FB değerlerini benimsemiş Ersun Yanal lazım. Cocu ile devam edilen her dakika FB'ye ihanettir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir!"

"Cocu gönderilirse takımın başına gelmesi gereken kişi 4 senede 3 Galatasaray şampiyonluğu gören, takımı vasat anlayışıyla donatan bu noktada olmamızın baş sorumlusu Aykut Kocaman değil geldiği sezon bizi Nisan'da şampiyon yapan Ersun Yanal'dır"

"Cocu net sınıfta kalmıştır, zorlamanın manası hiç yok. Uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye ligini tanıyan, oyuncuları bilen, Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize!"

"Ben seninle mağlubiyetler görmeye bile razıyım. Yeter ki takım futbol oynasın."

"#Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdi de daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz!"

"Cocu’nun kovulması halinde BENCE gidilmesi gereken tek isim Ersun Yanal. Taraftarın tuttuğu, pozitif enerji getirebilecek tek kişi. 6 aylık dönem için Başka bir yabancı getirilirse oynamadan çöpe atalım sezonu."

"Çok bir analize gerek yok takımın başına geçip ikinciliği başarısızlık olarak görecek tek kişi Ersun Yanal şu anda"

"120 dakikalık kondisyona sahipmiş gibi son saniyeye kadar mücadele eden, rakiplerin tir tir titrediği Fenerbahçe'nin sırrı neydi biliyor musunuz? Ersun Yanal!"

"Beşiktaş maçına kesinlikle Ersun Yanal ile çıkmalıyız yoksa derbilerdeki Kadıköy büyüsü de bu sene bozulur bir an önce hatalardan geri dönülmeli"