Facia göz göre göre geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, ilk 5 haftasında sadece 6 puan topladığı Spor Toto Süper Lig'den sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.

Sarı-lacivertliler Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Analizlere göre işte Fenerbahçe'yi yakan hatalar:

1- Süper Lig'deki 5 maça farklı kadroyla çıkan teknik direktör Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçında da rotasyona gitti.

Hollandalı teknik adam, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkan Skrtel, Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Frey'e şans verdi. Tüm hatlarda yapılan değişiklikler faciayı getirdi.

2- Rakip analizi hüsrana uğradı. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in oyun planına yenildi.

3- Kötü oynanan ve 2-0 girilen devre arasından değişiklik yapılmadan dönüldü.

4- Fenerbahçe, 60. dakikada 4-1 geriye düşmesine rağmen değişlik yine yapılmadı.

5- Cocu, takımın sahada en iyi iki ismi olan Aatif ve Benzia'yı kenara aldı. Yokları oynayan Alper’i çıkarmayı tercih etmedi.

6- Futbolcuların hırsını yansıtacak bir müdahale gelmedi.

7- Duran top savunması adeta amatör takım seviyesinde gerçekleştirildi. Rakip, neredeyse her duran topta tehlike yarattı.