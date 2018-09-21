Fenerbaçeli taraftarlardan Cocu isyanı!

Spor Toto Süper Lig'e kötü başlangıç yapan ve ilk 5 haftada sadece 6 puan toplayabilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de hüsranla başladı.

Sarı-lacivertliler gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Phillip Cocu'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, ilk 5 haftasında sadece 6 puan topladığı Spor Toto Süper Lig'den sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Sarı-lacivertliler Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Phillip Cocu'ya eleştirilerde bulundu. Kısa sürede gündeme oturan konu başlığı olan Cocu için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Fenerbahçe deplasmanda 4 tane gol yedi ve teknik direktör Cocu henüz değişiklik yapmadı. Söyleyecek tek kelime yok!"

"Maç çok 'radikal' yerlere gidiyor."

"Cocu’nun hala oyuncu değiştirmemesi trajikomik"

"Bu maç Cocu’ya yazar! Daha takım oturmamış ne rotasyonu? Maç bittikten sonra ne olursa olsun Cocu gönderilmeli"

"Cocu maçtan sonra basın toplantısında istifasını açıklamalı"

"Kabul edelim Cocu'ya haftalardır Ali Koç'un hatrına sabrediyoruz

"Comolli'nin aksanı süper Cocu da çok karizmatik!"

"Galatasaray'a bakın ve..."



"Hayal kırıklığı yaşıyorum, kızgınım"

"Cocu'ya bir dakika daha tahammül edenler, Fenerbahçeli değildir"

"Bu rezaletin bedeli hemen ödenmeli. Cocu'nun hesabı hemen kesilmeli yoksa faturası daha ağır olacak"

"Fenerbahçe’de takımın en iyisi diyebileceğimiz Aatıf ve Benzia kenara geldi.. Bu değişikliklere anlam vermek imkansız.."

"Cocu ve Comolli takımla dönmesin mümkünse"

"Üzgünüm ama Cocu'nun bendeki kredisi bitti, her şey buraya kadardı"

"Oyuna müdahale etse, bir şeyleri değiştirmeye çalışsa neyse ama bu rezaletten sonra söylenecek bir şey yok. İstifa!"

"Sayın Cocu, pazartesi derbi var. Bilgin olsun"

"Güç, tecrübe, disiplin…"

Nenad Bjelica: "Kariyerimdeki en büyük üç galibiyetten biri oldu"

"En büyük üç galibiyetten biri"

"Daha üretken olmamız lazım"

"Cocu'nun yaptığı değişiklikleri konsol oyundaki yapay zeka bile yapmıyor!"

"İlk yarıdaki görüntüden memnun olacak ki takımın en iyi iki oyuncusunu ikinci yarıda oyundan aldı"

"Sayın başkanım bu Cocu'dan kurtarın bizi"

"Ali Koç, sayın başkanım 1 sezonluk kredin var. Cocu, bir maçlık kredin bile kalmadı"

"27 yıllık hayatımda daha kötü Fenerbahçe görmedim. Her şey için teşekkürler Cocu"

"Cocu takımda kalırsa Kadıköy'deki seriyi de bitirecek. Bari o elimizde kalsın"

"Cocu umutlarımızın katili oldu"

"Fenerbahçe 3 farkla geride, kenara bakıyorsun Cocu ruh gibi duruyor. Heyecanı kalmamış. Böyle nereye kadar gider?"

"Sahaya bakıyorsun birçok sorun var. Kulübeye bakıyorsun çözüm yok. Cocu ne iş yapıyor?"

"Cocu 8 maçta 1 senelik yordun be. Bırak git lütfen"

"Vay demek oyuncu değişikliği yaptın, bravo Cocu hocam ne gerek vardı, rövanşta yapardın"

"Bu gece bana üç şey öğretti:

Cocu ile olmayacak.

Cocu ile olmayacak.

Cocu ile olmayacak"