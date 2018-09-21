Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ne farklı başladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Akhisarspor'la mücadele eden Sevilla, ilk hafta maçında evinde Standart Liege'i 5-1 gibi farklı bir skorla geçti ve rakiplerine gözdağı verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Akhisarspor'un da bulunduğu J Grubu'ndaki ilk hafta maçında İspanyol temsilcisi Sevilla, evinde Belçika ekibi Standard Liege ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi İspanyol ekibi 5-1'lik skorla kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren goller, 8. ve 74. dakikalarda Banega, 41. dakikada Vazquez ile 49. ve 70. dakikalarda Ben Yedder'den geldi. Standard Liege'in tek sayısını ise 39. dakikada Djenepo kaydetti.

J Grubu'nun 2. haftasında Sevilla deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacakken, Standard Liege ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.