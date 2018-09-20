Fenerbahçe, Avrupa'da ağır yaralı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilerek çok ağır bir yenilgi aldı.

Dinamo Zagreb: 4 - Fenerbahçe: 1



Ev sahibi ekibin gollerini; Sunjic, Hajrovic (2) ve Olmo kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Roman Neustadter'den geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi. Süper Lig'e kötü başlayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ağır bir yenilgi aldı...

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Philip Cocu, mücadele öncesi kadroda rotasyona gitti. Hollandalı teknik adam, Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkan Skrtel, Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Frey'e şans verdi.

16. dakikada Dinamo Zagreb, Ivan Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza alanı içinde seken topu önünde bulan Mario Gavranovic, pasını geriye doğru Ivan Sunjic'e çıkardı. Sunjic, sağ ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Harun Tekin'in sağından filelerle buluşturdu.

27. dakikada Dinamo Zagreb, Izet Hajrovic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan uzun gönderilen topu kontrol eden Mario Gavranovic, sağ çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra topuk pasıyla Izet Hajrovic'i topla buluşturdu. Hajrovic, sağ ayağıyla bekletmeden şutunu çekti topu ağlara gönderdi.

İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe ikinci 45 dakikaya daha iyi başladı.

47. dakikada temsilcimiz, Roman Neustadter'in golüyle farkı 1'e indirdi: Sağ kanattan Yassine Benzia'nın kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal ön direkte topu arka direğe aşırttı. O bölümde Roman Neustadter uygun durumda kafa vuruşunu yaparak skoru 2-1'e getirdi.

57. dakikada Dinamo Zagreb, Izet Hajrovic'in golüyle durumu 3-1 yaptı. Savunmada Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı büyük hata yaparak birbirleriyle çarpıştı. Daniel Olmo araya girerek kaleci Harun Tekin'in önünde pasını Izet Hajrovic'e verdi. Hajrovic, boş kaleye topu ağlara göndererek maçtaki ikinci golünü attı.

Bu golden sonra oyundan iyicene kopan Fenerbahçe, 60. dakikada kalesinde 4. golü gördü: Sağ kanattan gelişen atakta Petar Stojanovic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Daniel Olmo, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı ve top kaleci Harun Tekin'in elinin altından filelere gitti: 4-1.

62. dakikada Ivan Sunjic'in şutu üst direkten döndü.

65'te Jailson, Yassine Benzia'nın yerine oyuna girerken, Barış Alıcı ise Aatif Chahechouhe'nun yerine oyuna dahil oldu. Cocu'nun bu tercihi tepki topladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibine 4-1 mağlup oldu.

Gruptaki diğer maçta ise Spartak Trnava evinde Anderlecht'i 1-0 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde 2. hafta müsabakaları 4 Ekim'de oynanacak. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı, Anderlecht de Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.

DİNAMO ZAGREB: 4 - FENERBAHÇE: 1

STAT: Maksimir

HAKEMLER: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

DİNAMO ZAGREB: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic (Dk. 81 Doumbia), Orsic (Dk. 76 Kadzior), Gavranovic (Dk. 85 Budimir), Olmo



FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 80 Slimani), Benzia (Dk. 65 Jailson), Chahechouhe (Dk. 64 Barış Alıcı), Frey

GOLLER: Dk. 16 Sunjic, Dk. 27 ve Dk. 57 Hajrovic, Dk. 60 Olmo (Dinamo Zagreb), Dk. 47 Neustaedter (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Dk. 44 Hajrovic, Dk. 64 Gojak, Dk. 77 Sunjic, (Dinamo Zagreb), Dk. 63 İsmail Köybaşı, Dk. 69 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

16. dakikada ev sahibi Dinamo Zagreb, Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Orsic'in Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topu sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştıramadı. Gavranovic'in pasında topla buluşan Sunjic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



26. dakikada Chahechouhe sağ kanattan getirdiği topu rakip ceza sahası önündeki Eljif Elmas'a verdi. Eljif Elmas'ın şutu üstten farkla auta çıktı.



27. dakikada Hajrovic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Zagreb atağında Gavranovic'in topuk pasında topla buluşan Hajrovic'in gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0.



33. dakikada Benzia'ya yapılan faulün adından İsmail Köybaşı serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. İsmail'in şutunda Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic topu kornere çeldi.



37. dakikada Hajrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Emir Dilaver topla buluştu. Emir Dilaver'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Yaşanan karambolün ardından kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Fenerbahçe, Neustaedter'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Neustaedter, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



57. dakikada ev sahibi takım Hajrovic'in golüyle yeniden farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Olmo'nun pasında topla buluşan Hajrovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1.



60. dakikada Dinamo Zagreb, Olmo'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi takımın 3. golünün asistini yapan Olmo sağ kanattan gelişen atakta Stojanovic'in pasında Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Olmo'nun şutunda top Harun Tekin'in sağ tarafından ağlarla buluştu: 4-1.



64. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Frey'in penaltı noktasına yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta çıktı.



80. dakikada Hajrovic'in sağ kanattan kulladığı köşe vuruşunda, Gavranovic'in şutunda top savunmadan döndü. Yeniden topla buluşan Gavranovic'in şutunda Harun Tekin gole izin vermedi.



84. dakikada Theophile-Catherine'nin kaleciye geri pasında, o sırada rakip ceza alanı içinde kramponunu bağlayan Slimani araya girdi ve topu kaptı. Slimani, rakip kaleci Livakovic'den sıyrılmaya çalışırken vuruşunu yaptı ancak Livakovic gole engel oldu.



