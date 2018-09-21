Cocu'dan istifa açıklaması!

Cocu, alınan ağır mağlubiyet sonrasında sinirli ve üzgün olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisine ilişkin, "Oynadığımız oyunun bu şekilde olmasından dolayı çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim ve çok sinirliyim." dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, rakibi oyunundan dolayı tebrik etti.

Cocu, bu aşamada kendi oyunlarıyla ilgili bir şeyler söylemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer biz Fenerbahçe'ysek bugün oynadığımız gibi oynayamayız, oynamamalıyız." ifadesini kullandı.

Taraftarlardan özür dileyen Cocu, "Bu akşam son derece kötü olarak değerlendirebileceğimiz bir performans gösterdik. Rakibimiz gerçekten çok iyi bir maç çıkardı, ama biz kendi oyunumuza baktığımızda Fenerbahçe gibi bir kulüpteki beklentilerden çok uzak bir oyun sergilediğimizi gördük." diye konuştu.

Beşiktaş derbisini kendisi için kader maçı olarak görüp görmediğine ilişkin soruya Cocu, "Ben herhangi bir şeyin kararını vermiyorum. Ben tüm enerjimi kulübe ve oyunculara nasıl aktarırım onu düşünüyorum." cevabını verdi.

Cocu, pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbi konusunda, "Ligde bizim için çok önem taşıyan bir maça çıkacağız. İsteğimiz, kendi sahamızda Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayal kırıklığı içerisindeyim ve çok sinirliyim"

Teknik direktör olarak yenilginin sorumlusu olduğunu söyleyen Cocu, "Oynadığımız oyunun bu şekilde olmasından dolayı çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim ve çok sinirliyim. Çünkü bizim takımımızın gösterebileceği, bundan çok daha fazlası." dedi.

Dinamo Zagreb'in maçı kazanmayı kendilerinden daha fazla istediğini gösterdiğini anlatan Cocu, "Tüm verilerde bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Her futbolcunun iyi ve kötü maçları olur, bu futbolun bir parçası. Ama maçı kazanma isteğinizi maksimum düzeyde sergilemezseniz o zaman en üst düzeyde performansınızı gösteremezsiniz. Bu ileri düzeyde kötü performansımızdan dolayı özür dilemeliyiz." şeklinde konuştu.

Cocu, Beşiktaş maçının farklı olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu akşam Dinamo'yu izledik. Dinamo galibiyeti istedi. Çok konsantrasyon sağlamışlardı ve agresiflerdi. Kendi sahalarında bu maçı kazanmak için mücadelelerini sahaya yansıttılar. Pazartesi bizi bekleyen çok önemli bir maç var. Oyuncularım yüzde 200 konsantrasyonla sahaya çıkacaklardır. Bununla ilgili endişem yok. Ama bugün pazartesi değil. Ben bu yüzden sinirliyim."