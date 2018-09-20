Beşiktaş'tan iflas açıklaması

Resmi sitede yapılan açıklama şöyle;

“Son zamanlarda sosyal medya üzerinden listeler yayınlanarak BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato veya iflas talebinde bulunulduğu şeklinde asılsız haberler yer almaktadır. Şirketimiz hakkındaki iddiaların herhangi bir gerçekliği bulunmamakta olup, şu anda şirketimiz aleyhine devam etmekte olan herhangi bir iflas, konkordato talepli dava veya iflas yoluyla icra takibi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK ”