Şenol Güneş'ten Sarpsborg yorumu: İlginç bir takım

Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup aşamasına iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi başlayıp iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz. Rakip 4-4-2'yi iyi oynayan bir takım. Dikkatli ve sabırlı oynayıp üç puanla başlamak istiyoruz. İlginç bir takım, sürprizler yaptılar. Son anda goller attılar. Ciddiyeti elden bırakmadan maçı kazanmak durumundayız." diye konuştu.

Galatasaray'ın geçen sezon İsveç ekibi Östersunds'a elenmesini hatırlatan Güneş, "Beşiktaş büyük camia, iyi oyuncuları var ama futbol sahada oynanıyor. Bu tip takımlar kendi liglerinden çok Avrupa'da ses getirmek istiyor. O yüzden daha farklı oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Negredo'nun gidişi

Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılışını değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Karakter ve insan olarak iyi bir oyuncu. Forvette sayısal fazlalık vardı, diğerleri gitse de normal karşılanabilir. Oyuncu olarak kendisinden sıkıntımız yoktu. Gitmesi muhtemel oyunculardan biriydi. Daha önce konuşulmuştu, şimdi karar verildi. Elimizdeki oyuncular da iyi oyuncular. Gidenin arkasından şikayet edip mağdur durumu oluşturacak değiliz."

Takımın diğer hücum oyuncuları Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın son durumlarıyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "İdmana çıkan oyuncunun takım için sorunu yok. Mustafa ve Vagner'in de gitmesi gündeme geldi. Larin daha az gündeme geldi. Güven'i listeye yazmadık. Vagner'in yeteneklerini biliyoruz, verimi olmadı." şeklinde konuştu.

Mustafa Pektemek'in de kendisini toparlaması gerektiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa'yı bu sene kendini bırakmış gibi gördüm. Gitme niyeti yoktu. Mustafa'nın toparlaması gerekiyor. Görev aldığında en iyisini yapacaktır. Buna hazır olacaksınız. Transfer ayları oyuncunun konuşma aylarıdır. Kadroda kaldıysan oynayacaksın. Kendini bırakmak iyi değil. Sadece işlerini yapacaklar, o zaman şans gelebilir."

Saha zemininin kötü olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Konuşma yaptığımda 'başkanla kavga etti' diyorlar, susuyorum 'kabul etti' diyorlar. Öyle bir kavga yok. Fikirlerimi söylüyorum. VAR sistemini söyledim, sorunumuz. Başarısız olsak 'normal' demiyoruz. Ne hakeme ne başka şeye bulduk, VAR sistemini söyledik. Kişiler üzerinden karalamayla futbol kalkınmaz. Sahanın bozukluğu sadece bizim sorunumuz değil, bunu söylemek de suç değil. İyi niyetle söylüyorum. Futbol güzel ortamda oynansın. Sahaya, hakeme bahane bularak futbolumuzu düzeltemeyiz." şeklinde konuştu.

Kaleci Loris Karius'un performansını değerlendiren Güneş, "Karius iki maçta iki gol yedi, hatası o. Gol yemese en iyi kaleci odur zaten." diyerek sözlerini tamamladı.

Larin: "Yarın çok önemli maça çıkacağız"

Siyah-beyazlı takımın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, grup aşamasına iyi başlamak için kazanmaya çalışacaklarını belirterek, "Yarın çok önemli maça çıkacağız. Takım olarak savaşıp gereken sonucu almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Formuyla ilgili soruyu yanıtlayan Larin, "Kendimi hazır hissediyorum, sıkı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Teknik direktörümüz şans verirse oynamaya hazırım. Elimden geleni yapıp goller atmak istiyorum." diye konuştu.

Giden oyuncular sonrası kendisiyle ilgili beklentilerin baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruya Larin, "Baskı demem, motivasyon diyebilirim. Çalışmaya iten zaten bu faktör. Etrafımda kaliteli oyuncular var. Onların varlığı benim için çok önemli." cevabını verdi.