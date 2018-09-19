İşte dün gece Galatasaray'ın kasasına giren para

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde fiyatları 150 ile bin TL arasında satışa çıkan Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı biletleri tamamen tükenmişti.
Karşılaşmayı 44 bin 59 kişi izledi. Türk Telekom Stadı içindeki GS Store mağazası da salı günü rekor satış yaptı.
Sarı- kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan kasasına koyduğu bilet ve GS Store geliri 10 milyon TL oldu.
Fatih Terim, sadece G.Saray'ı değil, tribünleri de yönetti! Maçın ilk yarısında taraftarın suskun kaldığını gören Terim, hemen yedek kulübesinin arkasında oturan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ı uyardı. Albayrak da taraftarlara dönerek, takıma destek vermelerini istedi. Albayrak, destek çağrısını devre arasında tribünleri dolaşarak yeniledi.
Karşılaşmayı 44 bin 59 kişi izledi. Türk Telekom Stadı içindeki GS Store mağazası da salı günü rekor satış yaptı.
Sarı- kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan kasasına koyduğu bilet ve GS Store geliri 10 milyon TL oldu.
Fatih Terim, sadece G.Saray'ı değil, tribünleri de yönetti! Maçın ilk yarısında taraftarın suskun kaldığını gören Terim, hemen yedek kulübesinin arkasında oturan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ı uyardı. Albayrak da taraftarlara dönerek, takıma destek vermelerini istedi. Albayrak, destek çağrısını devre arasında tribünleri dolaşarak yeniledi.