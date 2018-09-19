19 Eylül 2018 13:13

Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu

Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu. Baytar, KKTC Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilovaspor ile anlaştı.
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Galatasaray ve Trabzonspor'un formalarını giyen Engin Baytar, kariyerine KKTC'de devam edecek.

Geçtiğimiz sezonu amatör lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor formasıyla geçiren 35 yaşındaki Engin Baytar, KKTC'de K-Pet Süper Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Karşıyaka, Erzurum ve İstanbulspor ve Amerika'da Malatyaspor USA formaları giydi.

Baytar, Galatasaray ile 2 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken Trabzonspor formasıyla da Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.

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