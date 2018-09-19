Liverpool - PSG maçına Cüneyt Çakır damga vurdu

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un PSG'yi 3-2 yendiği mücadeleyi Türk hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yönetti.

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 30. Dakikada Daniel Sturridge’nin golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, Milner’ın 36. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Paris Saint-Germain ise rakibine 40. dakikada Thomas Meunier cevap verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Mücadelenin 58. dakikada Salah'ın topu ağlara gitti fakat öncesinde Sturridge'in kaleciye yaptığı faulu tespit eden Çakır golü vermedi. Salah pozisyon sonrası Çakır'a itiraz etse de karar değişmedi.

Maç sonrası iki cephede de Çakır'ın yönetimine övgüler yapılırken maça tecrübeli hakemin üç kritik kararı damga vurdu.

Fransızlar, 83’de Mbappe ile skoru 2-2’ye getirse de Firmino 90’da son sözü söyledi ve Liverpool, maçı 3-2 kazanmasını bildi.

Bir diğer kritik karar ise penaltıyla sonuçlandı. PSG'li Bernat'ın Wijnaldum'a temasını gören Cüneyt Çakır, Liverpool lehine penaltıya hükmetti. Çakır'ın kararıyla beyaz noktaya gelen Milner ise penaltıyı gole çevirdi.

Mücadelenin en çok konuşulan anlarından birisi ise Neymar'a kalkan ofsayt bayrağı oldu. 29. dakikada Tarık Ongun'un bu pozisyonda Neymar için kaldırdığı ofsayt bayrağı tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin ardından hem İngiliz hem de Fransız basınında Cüneyt Çakır ve ekibinin yönetimi genel olarak beğenildi.