Ribery'den Galatasaray'a mesaj

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti.

Üç yıl aranın ardından çıktığı maçtan üç puanla ayrılan ve kariyerini uzun yıllardır dünya devlerinden Bayern Münih'te sürdüren Franck Ribery'den ise tebrik geldi.

2005 yılında Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız paylaşımında "Bravo cimbom, tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.