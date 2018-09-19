Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerek gruplara kaldı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ilk sınavını Dinamo Zagreb karşısında verecek. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının detayları...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 20 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynancak karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanamdı.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

DİNAMO ZAGREB'İN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

ŞMP 07.08 FC Astana 0 - 2 Dinamo Zagreb

HIR 10.08 Dinamo Zagreb 2 - 1 Slaven Belupo

ŞMP 14.08 Dinamo Zagreb 1 - 0 FC Astana

HIR 17.08 Dinamo Zagreb 2 - 1 Osijek

ŞMP 22.08 Young Boys 1 - 1 Dinamo Zagreb

HIR 25.08 Lokomotiva 1 - 0 Dinamo Zagreb

HIR 25.08 Dinamo Zagreb 1 - 0 Lokomotiva

ŞMP 28.08 Dinamo Zagreb 1 - 2 Young Boys

HIR 02.09 Dinamo Zagreb 1 - 1 Rijeka

HIR 15.09 Gorica 0 - 1 Dinamo Zagreb

FENERBAHÇE'NİN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

HAZ 21.07 Fenerbahçe 3 - 3 Feyenoord

HAZ 27.07 Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe

HAZ 01.08 Fenerbahçe 2 - 1 Cagliari

ŞMP 07.08 Benfica 1 - 0 Fenerbahçe

SSL 11.08 Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor

ŞMP 14.08 Fenerbahçe 1 - 1 Benfica

SSL 18.08 Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe

SSL 25.08 Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe

SSL 01.09 Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor

SSL 16.09 Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.