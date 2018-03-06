Quaresma kararı sonrası Beşiktaş'tan hamle

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.