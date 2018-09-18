Fenerbahçe'den derbi açıklaması

Fenerbahçe, 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş taraftarlarının maçı stadyumda izleyebileceklerini belirtti.

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarının karşılaşmayı stadyumda takip edebileceğini ifade etti.

Resmi siteden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.

Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.

Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz"