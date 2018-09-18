Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı şifresiz mi yayınlacak?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

Yayın krizi çözüldü; Müsabaka, Bein Sports'ta şifresiz izlenebilecek

Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşılaşması Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

UEFA ile yayın hakları görüşmesi devam etse de tüm futbolseverler bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçını izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Digiturk abonesi olmayan futbolseverler de karşılaşmayı Türksat Uydusu ve Kablo TV’den yayın yapan Bein Sports Haber’de izleyebilecekler.

İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

Sarı kırmızılılar iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.

Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

Terim yönetiminde 64 maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı 65 yaşındaki teknik adam idaresinde Avrupa'daki son maçını yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de karşı oynadı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 64 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresindeki bu karşılaşmaların 29'unu kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 22'sinde ise rakiplerine mağlup oldu.

Terim ile Avrupa kupalarındaki maçlarda 97 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 92 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 41 karşılaşmadan ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetle ayrıldı.

İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Eren.

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lokomotiv Moskova: Guilerme, Ignatjev, Höwedes, Corluka, Lysov, Krychowiak, Denisov, Farfan, Miranchuk, Fernandes, Eder.

Teknik Direktör: Yuri Semin