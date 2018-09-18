18 Eylül 2018 13:18

Fenerbahçe'nin yeni transferi futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi futbolu bıraktı
Fenerbahçe Kulübünü, 22 Şubat 2018 tarihinde Jönköping Kulübü'nde transfer ettiği 19 yaşındaki Andreas Kilit'in sağlık sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini açıkladı.
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit’in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Fenerbahçe’ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini ‘oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği’ sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz.

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