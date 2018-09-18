Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
18 Eylül 2018 12:26
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı belli oldu!
Bu akşam saat 22.00'da Galatasaray - Lokomotiv Moskova arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayınlanacağı kanal belli oldu.
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