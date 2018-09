Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi hakkında flaş iddia

Atın sahibi Fedai Kahraman, milyonları cebe attı. Ancak seyislere bir kuruş bile ödeme yapmadı.

Takvim'in haberine göre, 92'nci Gazi Kosusu'nu iki ay önce Ahmet Çelik'in bindiği Hep Beraber isimli safkan kazandı. Başarılı atın sahibi Fedai Kahraman, birincilik, kaydiye ve yetiştiricilik ödülü ile birlikte toplamda 2 milyon 935 bin 850 TL'yi kasasına koydu. Ancak kendisiyle ilgili sok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kahraman, şampiyon ata adeta bebek gibi bakan seyislere bir kuruş bile ödeme yapmadı. Hatta bu kişileri isten çıkardı. Şoke olan seyisler ise haklarını isteyip başka bir is aramaya basladı.Hep Beraber adlı safkan, Veliefendi Hipodromu'nda yapılan koşuyu, 2.29.67'lik dereceyle tamamlamıştı. Hep Beraber isimli at, Osmanlı ordusundan ganimet olarak alınan ve 'Byerley Türk' adı verilen cinsin son temsilcisi olarak biliniyor.