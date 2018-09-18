Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yayın krizi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncısı henüz belli olmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 2018-19 sezonundan itibaren yayınlayacak kanal, ihale sonuçlanmış olmasına rağmen, ilk maçlara saatler kala hâlâ açıklanmış değil.

Galatasaray'ın salı günü yapacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçına saatler kala, yayıncı kuruluşun hala belli olmaması taraftarların tepkisini çekiyor.

Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapma planları yapan Galatasaray'ın maçlarının yayınlamama ihtimali sosyal medya ve çeşitli platformlarda tartışılmaya devam ediyor.

Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi.

Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı.

Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı.