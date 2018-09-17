Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanılacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu. Dev derbide Fenerbahçe favori olarak gösterildi.
Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısındaki galibiyetine 2.00 oran verilirken, Beşiktaş’a 2.65 oran verildi. Derbinin beraberlikle sonuçlanmasına ise 3.10 oran verildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24 Eylül Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 21:00’de başlayacak.