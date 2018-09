Fatih Terim: 'Neden olmasın?'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynayacakları ilk maç olan Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNE DAİR BİR HAYALİM VAR"

Şu anda da dünya büyüklüğüne dair hayalim var. Hep içimde neden olmasın var. Olur veya olmaz. Benden yansıyanlar da taraftarımızda böyle bir etki yapıyor. UEFA şampiyonluğu zaman direkt söylemiştim şampiyon olabiliriz diye.

"BİZ 21 KİŞİLİK KADROYLA, RAKİPLERİMİZ 25 KİŞİLİK KADROYLA MÜCADELE EDECEK"

İfade edildiği gibi kolay değil. Dengeli bir grup. Öyle diyelim. Çünkü tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılarla buradalar. Kimse başarısız gelmedi. Herkes çok başarılı olarak geliyor buraya. Biz de şampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili veya performans açısından da Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında bulunduklarına göre ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. Bu grupta lider de olabiliriz, sonuncu da. Öyle bir grup. Biz 21 kişilik bir kadroyla bu gruptan çıkmayı deneyeceğiz. Rakiplerimiz 25 kişilik kadroyla.

"EMRE AKBABA'NIN OYNAMASINI BEKLİYORUZ"

Emre Akbaba'nın yarın oynaması bekliyoruz. Koşu mesafesi açısında Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşıyoruz. Şimdi kendisiyle konuştum. Bir engel yok. Maça kadar bir şey olmazsa oynayacak.

"LOKOMOTİV MSOKOVA TECRÜBELİ VE İYİ BİR TAKIM"

Lokomotiv Moskova geçen sezon Rusya Ligi'ni şampiyon bitiren, Yury Semin gibi değerli bir hocaya sahip olan ciddi bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara da sahip. Özellikle Fernandes takımın maestrosu. Braga'dan tanıdığımız Eder ve Schalke'den tanıdığımız Farfan da forvetin en önemli oyuncuları. Tecrübeli ve iyi bir kadroya sahipler. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanmak en büyük niyetimiz. Şampiyonlar Ligi'nde oyun her saniye her şeye açıktır. Allah nasip ederse yarın büyük seyirciyle birlikte işler istediğimiz gibi gelişecek inşallah.

"OZAN KABAK VE YUNUS AKGÜN OYNAYACAK MI?"

Avrupa'da son zamanlarda öne çıkan futbolcuların birçoğunun genç olduğunu görüyoruz. Meslek hayatımda güvendiğim her genç beni mahcup etmedi. Ozan Kabak ve Yunus Akgün üzerinde hep birlikte bekleyip, yarın ne olacağını görelim. Neden olmasın?"

"ÖYLE BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK Kİ, ALLAH KİMSEYE VERMESİN"

Yeni yeni daha kendimize geliyoruz. Grupta puan hesabı yapmadım. Yapmak da istemem. Olay kritik noktaya gelirse o zaman yaparız. Öyle bir transfer dönemi geçirdik ki, Allah kimseye vermesin. Yeni yeni kendimize geliyoruz.

"NAGATOMO İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Nagatomo gibi bir futbolcuyla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Japonya'yı da çok iyi teslim ediyor. Kendisi, ailesi, futbola bakış açısı, antrenmandaki örnek davranışları, maçtaki karakter yapısıyla mükemmel profesyonel.

"YURY SEMİN SAYGI DUYDUĞUM BİR TEKNİK DİREKTÖR"

2002/2003 sezonunda karşılaştık. Orada kazandık, burada kaybettik. Yury Semin saygı duyduğum, takdir ettiğim tecrübeli bir hoca. Kendisiyle tekrardan beraber olmaktan memnunum. Hem kendisine, hem takımına saygı duyuyoruz.