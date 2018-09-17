Beşiktaş-Sarpsborg maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile 20 Eylül Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Macar Tamas Bognar yönetecek.

Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor gerçekleştirecek. Adam Farkas ve Peter Solymosi, ilave yardımcı hakem olarak maçta görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.