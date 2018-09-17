Beşiktaş'ta Negredo'nun kaderi belli oldu

Alvaro Negredo, dün Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr görüşmek için Dubai'ye gitmişti. Beşiktaş'ta ilk iki sezonu için 4 milyon 350 bin euroluk sözleşme imzalayan İspanyol oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Siyah-Beyazlı kulüpten gün içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

FİKRET ORMAN NE DEDİ?

Negredo'nun gidişi sırasında basın toplantısı yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'a Negredo'yla ilgili gelmiş bir yazılı teklif yok. Dün de yoktu, bugün de yok. Nereye gittiğiyle ilgili bana bir bilgi gelmedi. Bir yere gittiyse kulübümüzün onayıyla gitmiş olamaz. Beşiktaş'a teşekkür ettiyse inşallah iyi bir bonservis bedeli getirmiştir."