Fenerbahçe'ye ilaç gibi galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü oyuna sonradan giren Eljif Elmas, 67. dakikada attı. Golün asistini yeni transfer Yassine Benzia yaptı.



Bu sonucun ardından ilk mağlubiyetini alan Konyaspor 8 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 6'ya çıkardı.



Fenerbahçe, 20 Eylül Perşembe akşamı Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynadıktan sonra 24 Eylül Pazartesi günü Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor ise gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.