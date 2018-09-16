Singapur'da kazanan Lewis Hamilton

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak yarışta 2. sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen alırken, podyumu tamamlayan isim Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel oldu.

Bu sonucun ardından pilotlar sıralamasında şampiyona lideri Hamilton, 2. sırada yer alan Vettel ile arasındaki puan farkını 40'a yükseltti ve sezonun bitimine 6 yarış kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Yarış sonucunda pilotlar ve takımlar klasmanında üst sıralar şöyle oldu:

Pilotlar

1.Lewis Hamilton / Mercedes - 281 puan

2.Sebastian Vettel / Ferrari - 241 puan

3.Kimi Raikkonen / Ferrari - 174 puan

4.Valtteri Bottas / Mercedes - 171 puan

5.Max Verstappen / Red Bull Racing - 148 puan

Takımlar

1.Mercedes - 452 puan

2.Ferrari - 415 puan

3.Red Bull Racing - 274 puan