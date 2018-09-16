Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.

Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İki takımın ilk 11'leri

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic.

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani.