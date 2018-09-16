DHA - Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimde 1971 kişi oy kullandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Fikret Orman, 1971 oyun 1911'ini alarak güven tazeledi. 42 oy, 'boş oy' olarak kullanırken, 18 oy ise geçersiz sayıldı.
16 Eylül 2018 18:42
Beşiktaş’ta 4'üncü Fikret Orman dönemi
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlı kulübün başkanı seçildi.
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