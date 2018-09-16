Beşiktaş’ta 4'üncü Fikret Orman dönemi

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlı kulübün başkanı seçildi.