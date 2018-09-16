Beşiktaş'ta Negredo krizi!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr Kulübü'ne transfer olmak için Dubai'ye gitmesi ve başkan Fikret Orman'ın, ''Bizim haberimiz yok'' şeklindeki açıklamalarının ardından İspanyol golcünün transfer süreci ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Negredo'nun başkan Orman'ın açıkladığı gibi kulübün onayı ve bilgisi olmadan Dubai'ye gittiği ve gidiş sürecinden son anda haberi olan yönetimin kulüp yetkililerini Atatürk Havaalanı'na göndererek imza beyannamesi aldığı açıklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ''Negredo'ya gitmesi için biz onay vermedik. Kendisi bugün sağlık kontrolünden geçmek için gitmiş. Haberimiz olduktan sonra havaalanına A takım idari işler sorumlusu Erdinç Gültekin'i gönderdik ve imza beyannamesi aldık. Yarın akşam saat 17:00'de idmanımız var. Negredo bu idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatmamız için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Başkanımızın da söylediği gibi istediğimiz şartlarda bu transfer sonuçlanırsa bu iş biter ama aksi durumda hukuki yollara başvuracağız. Bugün izin günü olduğu için Negredo istediği yere gidebilir, burada bizim müdahale yetkimiz zaten yok. Ama yarın saat 17:00'deki idmana kadar vakti var. Aksi durumda üzerimize düşeni yaparız'' diye konuştu.

Alvaro Negredo'nun; uzayan transfer sürecini bir an önce bitirmek ve Al Nasr Kulübü ile tüm görüşmeleri yüz yüze yaparak aradaki pürüzleri gidermek için bu yolu seçtiği de konuşulan konular arasında.