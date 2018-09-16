İşte Beşiktaş-Sarpsborg maçının bilet fiyatları

Beşiktaş'ın, Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Vodafone Park'ta oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Vodafone Park bilet satış gişeleri, Passo akıllı telefon uygulaması, "www.passo.com.tr" internet sitesinden temin edebileceği ifade edildi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Beşiktaş-Sarpsborg maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kategori 8: 165 lira
Kategori 7: 175 lira
Kategori 6: 295 lira
Kategori 5: 330 lira
Kategori 4: 350 lira
Kategori 3: 385 lira
Kategori 2: 425 lira
Kategori 1: 450 lira
VIP: 1000 lira
1903 A-E: 1000 lira
1903 B-D: 1100 lira
1903 C: 1250 lira