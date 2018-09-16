16 Eylül 2018 17:18

İşte Beşiktaş-Sarpsborg maçının bilet fiyatları

İşte Beşiktaş-Sarpsborg maçının bilet fiyatları
Siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi ile oynayacağı gruptaki ilk maçın bilet fiyatları belli oldu
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Beşiktaş'ın, Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Vodafone Park'ta oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Vodafone Park bilet satış gişeleri, Passo akıllı telefon uygulaması, "www.passo.com.tr" internet sitesinden temin edebileceği ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Beşiktaş-Sarpsborg maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 8: 165 lira

Kategori 7: 175 lira

Kategori 6: 295 lira

Kategori 5: 330 lira

Kategori 4: 350 lira

Kategori 3: 385 lira

Kategori 2: 425 lira

Kategori 1: 450 lira

VIP: 1000 lira

1903 A-E: 1000 lira

1903 B-D: 1100 lira

1903 C: 1250 lira

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