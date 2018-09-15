Kartal 10 kişi kaldığı maçı kazandı!

Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, golsüz tamamlanırken ikinci yarıda tempo arttı. Devre arası sonrası oyunun kontrolünü eline alan siyah beyazlılar, aradığı golü 52. dakikada savunma oyuncusu Pepe, 52. dakikada skoru 1-0 yaptı. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 5. golünü kaydetti. Öte yandan Gary Medel, 75. dakikada gördüğü kart sonrası çift sarıdan atıldı. Beşiktaş 75 dakikada 10 kişi kaldı! Medel, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek. Siyah beyazlılar 81. dakikada ise Babel ile farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 8 dakika sonra Yeni Malatyaspor rakip ceza alanına yerleştiği pozisyonda yaşanan karambolde Guilherme ile farkı 1'e indirdi. Maçın geride kalan süresinde ve 6 dakikalık uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca ev sahibi Beşiktaş, 3 puanı kaptı. Bu sonuçla siyah beyazlılar puanını 10 yükseltirken Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN LJAJIC KARARI

Beşiktaş'ta haftanın en çok merak edilen konusu yeni transfer Adem Ljajic'in 11'de oynayıp oynamayacağıydı. Yeni oyunculara hemen ilk 11'de forma şansı vermeyen ve belli bir alışma süresi sonrası oyuncuyu değerlendiren Şenol Güneş bu kez birkaç hafta beklemedi ve Ljajic'e ilk 11'de şans tanıdı. Sırp oyuncunun 11'e girmesiyle yedeğe çekilen isim ise Tolgay Arslan oldu.

Şenol Güneş'in bir diğer sürprizi ise Babel - Lens değişikliği oldu. Sezona iyi başlayıp Erzurum maçında sakatlandıktan sonra kadroya giremeyen Lens, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında formasına tekrar kavuştu. Kalede Karius'a görev veren Güneş, defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner Erkin'den oluştururken milli maçlardan dolayı geç geldiği için oynaması şüpheli olan Medel'den vazgeçmedi. Güneş, hazır olan Şilili futbolcuyu 11'e koyarken yanında da Oğuzhan Özyakup'a görev verdi. Tecrübeli teknik adam hücum hattında da Quaresma, Ljajic ve Lens'in önünde santrfor olarak Negredo'yu sahaya sürdü.

HUTCHINSON KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekiple sözleşmesini geç yenileyen ve sezon başı kamp dönemlerinde takımdan uzak kalan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda kendisine yer bulamadı. Altınordu ile oynanan hazırlık 50 dakikada sahada kalan Atiba Hutchinson bugün oynanan karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.

QUARESMA 200. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş’ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla 200. resmi karşılaşmasına çıktı. Bugüne kadar Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea ve İnter formaları giyen Q7, Beşiktaş’ta boy gösterdiği 200 maçta 35 gol atıp 71 de asist yapma başarısı gösterdi. Bugüne kadar 216 kez Porto forması giyen ve kariyerinde en fazla maça çıktığı takım Portekiz ekibi olan Quaresma, Beşiktaş formasıyla 17 maça daha çıkması durumunda bu sayıyı geçecek.

TOLGA ZENGİN 3 MAÇ SONRA KADROYA DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık geçiren Tolga Zengin, BB Erzurumspor karşılaşmasında forma giymişti. Daha sonra ağrıları artan Tolga, Partizan ile oynanan rövanş karşılaşması ile Antalyaspor maçında forma giyememişti. Ligin 4'üncü haftasında oynanan Bursaspor karşılaşmasında da yeni transfer Karius kaleyi korumuştu. Tecrübeli file bekçisi 3 maçın ardından tekrardan kadroya dahil oldu.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Siyah beyazlılar 4 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 puan topladı. İlk 2 haftayı 6 puanla kapatan Şenol Güneş'in öğrencileri son iki haftadaki puan kayıpları ile beklenen performansın altında kaldı. Lige Akhisarspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, 2'nci hafta Erzurum deplasmanından da galibiyetle döndü. Ancak ligin 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden siyah beyazlılar 4'üncü haftada da deplasmanında Bursaspor ile berabere kalınca iki maçta 5 puanlık bir kayıp yaşamış oldu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında kaybedilen Atiker Konyaspor karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Atiker Konyaspor karşılaşmasında sağ bekte şans bulan Seth'in yerine Erkan Kaş'ı sahaya süren Bulut, orta sahada Rahman'ın yerine Murat, Pereira'nın yerine ise Donald'a şans tanıdı.