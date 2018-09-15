İsviçre, Eren'i konuşuyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek yeniden zirveye yükseldi.

İsviçre gazeteleri dün akşam oynanan Galatasaray – Kasımpaşa maçına geniş yer ayırırken, Eren için “kilidi açan adam” deyimini kullandı.

Zafer Atamer'in haberine göre ilk yarıda fazla bir varlık gösteremeyen Galatasaray ilk yarının 0 – 0 bitiminden sonra ikinci yarının hemen başlarında İsviçreli Eren Derdiyokü, attığı golle Kasımpaşa kilidini açan adam oldu.

Güçlü rakibi Kasımpaşa’yı 4 – 1 mağlup eden Galatasaray'da 30 yaşındaki Eren Derdiyok bu sezonki 2. golünü attı. İsviçre'de gazeteler golden sonra Eren’in gol sevinci resmini de yayınladılar.