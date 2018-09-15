Beşiktaş'tan Alvaro Negredo açıklaması

Beşiktaş, Alvaro Negredo'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş, İspanyol yıldızı Alvaro Negredo'nun transfer olacağı iddialarına açıklamayla yanıt verdi.

NTV Spor'un haberine göre İspanyol santrfor, Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Nasr'a transfer olmuştu. Haberde tecrübeli golcünün bugün oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla son maçına çıkacağı kaydedilirken Beşiktaş, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir.

Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo’nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

Al Nasr bu sezon Leicester City'den Ahmed Musa ve Fenerbahçe'den Giuliano'yu da transfer etmişti. Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Nordin Amrabat da bu yaz Al Nasr'a transfer olmuştu.