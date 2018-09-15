İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Altınordu'ya 4 milyon TL

Altyapıya yaptığı yatırımla Türkiye ve Avrupa çapında dikkat çeken Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 milyon TL destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısında kulübe altyapı tesisleri için 4 milyon TL'lik destekte bulunulması önergesi onaylandı. Kırmızı lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ne yapılacak sentetik çimli 3 yeni saha ve soyunma odalarının 4 milyon 720 bin TL'lik maliyetinin çoğu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.