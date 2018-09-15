Orman: Başka madde olmaması için önerge verdik

Fikret Orman, yalnızca 4 maddenin değişeceğini, başka değişiklik olmaması için önerge verdiklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü tüzük değişikliği kongresi başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Şener Yurdakul seçildi.

Olağanüstü seçimli divan kurulu öncesi gerçekleştirilen olağanüstü tüzük tadil genel kurul toplantısında konuşan başkan Fikret Orman, tüzük değişiminin kendilerinden sonra gelecek yönetimin önünü açacağını belirterek, "Müsaade ederseniz bu tüzük tadil kongresine nasıl geldiğimizden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu tüzük tadili yaparken 3-4 defa divan toplantılarına gelmeyenlerin çıkartılması konusu var. Bir çok insanımızı bu durum zedeledi ve üzdü. Bununla alakalı bir tüzük tadili yapılması gerekliydi. Ben ve divan başkanımız bir çok defa toplantılarda söyledik. Bununla ilgili bir şey yapılması gerekiyordu. Bunu ilk önce mayıs ayında yapalım dedik, daha geniş bir tüzük tadili yapalım diye. Fakat biz Beşiktaş'ı idare ederken tüzükle işimiz çok olmuyor, esas icraatla işimiz oluyor. Maddeler var mı var, değişmesi gereken şeyler var mı var. Ama bu tüzük tadillerde camiayı üzen durumlar oluyor. İşte bunu alalım onu çıkaralım böyle bütünleşmeden çıkan durumlar oluyor. Ben de bu şekilde devam edelim dedim. Ben önceki ifadelerimde, gittiğimde benden sonrakileri rahatlatacak bir tüzük hazırlayacağımı belirtmiştim. Bir de toplantılarda çok oluyor raporlamanın geç gelmesi. Yönetim ve divan kurulumuz stres içinde oluyor sanki bir şey saklanıyormuş gibi, bunların da süresinin açılması gerekir ve 2 maddede divanda geldi. Bu süreçte üyelikten düşenlerle alakalı tüzük tadili gerekiyordu, ben de onu istedim. Tüzükte son olarak da yönetim sayısının düşürülmesi. Bunların hepsiyle alakalı fikrimi maddelerin arasında ifade edeceğim ancak şunu belirtmek isterim ki, camia içinde bu tüzükle ilgili çok şey konuşuluyor. Yok başkan maaş alacak, yok kulüp satılıyor ondan yapılıyor bunlar diye. Bu da beni çok üzüyor. Şirket kurma yetkisi almak için de çalışıyoruz. Bunu da duydum, 'şirket kurup Katar'a satacaklar' bu da beni çok üzdü. Bu 4 tane tüzük maddesi dışında başka bir madde girmesin diye de önerge veriyoruz. Bunlar dışında büyük tüzük değişikliklerini hukukçuların da katılacağı bir ortamda daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştiririz" dedi.