Galatasaray, zirveye yerleşti

Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 55'inci dakikada Eren Derdiyok, 59 ve 65'inci dakikalarda Rodrigues ile 78'inci dakikada Serdar Aziz kaydederken, Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü 76'ncı dakikada penaltı vuruşundan Diagne'den geldi.

6'ncı dakikada rakip sahada topla hareketlenen Sinan Gümüş, pasını Rodrigues'e aktardı. Rodrigues'in ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.

24'üncü dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutu yandan dışarı çıktı.

25'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin plase vuruşu Muslera'da kaldı.

27'nci dakikada Popov'un ortasında Pavelka'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

47'nci dakika Popov'un ortasında Diagne'nin vuruşu Donk'tan döndü. Dönen topta Diagne bir kez daha vurdu, Donk bu sefer topu kornere gönderdi.

49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un ortasında Serdar Aziz'in ters vuruşunu Muslera kornere çeldi.

50'nci dakikada sağ kanattan Linnes'in ortasında müsait durumdaki Eren'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

55'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı top Eren Derdiyok'un önüne düştü. Eren'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. N'Diaye'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

64'üncü dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topu kornere gönderdi.

65'inci dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası çaprazında Rodrigues'in ayak içi vuruşu ağlara gitti: 3-0.

69'uncu dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş'ün ortasında Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında N'Diaye'nin vuruşunda Kasımpaşa savunmasına çarpan top direkten dışarı çıktı.

74'üncü dakikada ceza sahası içerisinde iki rakibinden sıyrılan Diagne, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a başvuran Yılıdırım, penaltı kararını değiştirmedi.

76'ncı dakikadaki penaltı atışında topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

78'inci dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı kornerde Serdar Aziz'in kafa vuruşu ağlara gitti: 4-1.

81'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında kendi yarı alanından topu alan Sinan Gümüş, hızla rakip ceza alanına sokuldu. Sinan'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

88'inci dakikada Ozan'ın geri pasında araya giren Trezeguet'nin Mariano'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

BİNALİ YILDIRIM DA MAÇTA

Öte yandan TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakayı tribünden takip eden isimler arasındaydı.