Terim: Herkesin tahmin edeceği bir süreç yaşadık

Terim'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

'İlk yarı sıcak ve kurak, 2. yarı yağışlı ve gollü geçti. Maçı böyle özetleyebiliriz. İlk yarıda pozisyon bulamadık, aksine kalemizde tehditler gördük. Sonra devrede herkesin tahmin edebileceği bir süreç geçirdik ve 2. yarı oyuncularımız kendine geldi.'

' Kasımpaşa önemli bir takım, başarıları da ortada. Kazanıp lider olmak keyif verici. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 36 bin seyirciye de teşekkür ediyorum. Ozan ve Yunus'u ben koyuyorum ama onlar da sahip çıkıyor. Gençleri kazanmamızda büyük yardımı oluyor.'

'Maicon sakat, Ahmet-Ozan-Serdar var. Donk'u çekebilirdim ama Fernando'yu dinlendirmek istedim. Bu tip maçlarda gençleri kazanırsınız. Ozan, bugün çok uzun yıllardır oynamış bir savunmacı gibi oynadı. Daha da iyi şeyler yapacaktır.'

'Bu bir genci koyma fantezisi değil. Mecburiyet artı güven bu. Bir seçim yapmam gerekiyordu, ben de yaptım. Bir penaltıya hükmetmişseniz, 100 bin kişi karşı çıksa illa penaltı olabilecek bir küçük nokta bulursunuz. Bazen VAR, yok oluyor. Biz Süper Kupa maçını unutmadık. Henry'nin de kolu önde galiba ofsayt pozisyonunda. Emre'nin pozisyonuna ise bir daha bakmak lazım.'

'VAR'ın olmasından yana oyunu kullanan biriyim. Bizde de zaman geçtikçe daha doğru olacaktır. Bana kalırsa penaltı değil, tartışması bile yok. Karar hakemindir, karar VAR'ındır. Yapacak bir şey yok.'