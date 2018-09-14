İstanbul'da zirve mücadelesi: İşte ilk 11'ler...

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Maicon Roque'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kasımpaşa 5'te 5 peşinde

Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmaları kazanan Kasımpaşa, Galatasaray'ı da yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Kasımpaşa'da bu maç öncesinde cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Aslan, evinde en son Kasımpaşa'ya yenildi

Süper Lig'de sahasında uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig maçının 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

İşte ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, İlhan, Trezeguet, Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş