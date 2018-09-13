Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinin başlama saati 20:00'den 21:00'e alındı.
13 Eylül 2018 17:42
Galatasaray - Kasımpaşa maçının saati değişti
Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinde değişikliğe gidildi.
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