13 Eylül 2018 17:42

Galatasaray - Kasımpaşa maçının saati değişti

Galatasaray - Kasımpaşa maçının saati değişti
Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinde değişikliğe gidildi.
+ A -

Paylaş

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinin başlama saati 20:00'den 21:00'e alındı.

Çok Okunanlar

Spor