Fenerbahçe'den dev Barcelona projesi

Ali Koç, "Barcelona başkanı ile görüştük, inşallah önümüzdeki yaz beraber bir şey yapacağız" demişti.

Son gelen iddialara göre Fenerbahçe, dünya devi Barcelona ile çok kapsamlı bir ortaklığa imza atacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un camiaya sesleniş yayınındaki sözleri büyük yankı uyandırdı. Taraftarı en çok heyecanlandıran nokta ise Koç’un Barcelona ortaklığı ile ilgili ifadeleriydi.

"Barcelona başkanı ile görüştük. İnşallah önümüzdeki yaz beraber bir şey yapacağız. Herhalde tatil yapmayacağız Fenerbahçe için çalışacağız" diyen sarı-lacivertlilerin patronunun açıklaması çok konuşulmuştu.

Hem gençler hem yıldızlar

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, dünya devi Barcelona ile çok kapsamlı bir ortaklığa imza atacak.

Koç grubunun tüm Avrupa'daki marka değerini ve iş ilişkilerini de kullanarak uzun soluklu bir sponsorluk anlaşması da yaptığı Katalan temsilcisiyle görüştüğü, altyapıdan yetişen yıldız adaylarını gelişimini tamamlaması için, oynatmadığı futbolcuları da üst seviyede rekabete hazır hale gelmesi adına sarı-lacivertli kulübe kiralayacağı öğrenildi.

Bu şekilde finansal fair play sıkıntısı yaşanan bir dönemde bonservis ödemeden oyuncu transferinin yapılması da Fenerbahçe için büyük bir avantaj olacak. Tarafların yeni dönemi beklemeden şimdiden temaslara ve hatta oyuncular üzerinden görüşmelere başladığı da edinilen bilgiler arasında.